اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:59 م
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رئيس مدينة سفاجا تناقش 25 شكوى فى لقاء المواطنين وتوجه بتحسين الخدمات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:02 م
رئيس مدينة سفاجا تناقش 25 شكوى فى لقاء المواطنين وتوجه بتحسين الخدمات لقاء رئيس المدينة باهالى سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ناقشت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بالبحر الأحمر، اليوم الخميس 25 شكوى وطلباً للمواطنين فى اللقاء الذى عُقد بمقر مكتب رئيس المدينة من خلال لقاءات فردية للمواطنين لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

وبحثت رئيس المدينة الشكاوى مع مديرى الإدارات التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى لجهات الاختصاص، مشددةً تكليفاتها لهم بسرعة التعامل مع طلبات المواطنين فيما لا يتعارض مع القانون ومصالح الدولة والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

أوضحت المغربى أنها تعمل على متابعة حل مشاكل المواطنين شخصياً، وبخاصة شكاوى وطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة حيث تولى لها اهتماما كبيراً، مشددةً برعايتهم وحسن معاملتهم.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا أن الوحدة المحلية تفتح ابوابها باستمرار لأهالى المدينة للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى جميع المناطق وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى.

وأشارت المغربى إلى أن الإدارات بالوحدة المحلية تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، من خلال بذل قصارى جهودهم للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى .

 

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لقاء رئيس المدينة باهالى سفاجا 

 

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لقاء رئيس المدينة باهالى سفاجا 

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لقاء رئيس المدينة باهالى سفاجا 

 

 


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