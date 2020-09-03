رئيس مدينة الأقصر يقود حملة مكبرة لتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات وبناء مخالف

الأقصر – أحمد مرعى

شن مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبمعاونة رجال المتابعة الميدانية ورجال رئاسة حي شرق ووسط وشمال وجنوب والمطار، حملة لإزالة التعديات في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، للعميد أيمن الشريف رئيس المدينة بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.

وخرجت الحملات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر برئاسة اللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وتحت إشراف اللواء أشرف منير حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن، والعميد محمد أبو عايد مأمور قسم شرطة بندر الأقصر والقوات المرافقة، وقد أسفرت الحملة التي تمت اليوم عن تنفيذ 9 قرارات إزالة منها حالتان بشرق و6 قرارات لحالة واحدة بوسط المدينة بإجمالي مساحة 182 م2.

وقال العميد أيمن الشريف إن الحالات جاءت بيانها تفصيليا كالآتي:- (حالة بمنطقة حي شرق المدينة شارع الخطباء العمومي جنوب المرور أعمدة خرسانية وقواطيع من الطوب الأحمر يعلوها سقف من الجريد وذلك لاقام بدون ترخيص متعديا على أرض أملاك الدولة بمساحة 50 م2 - حالة بمنطقة حي شرق بشارع متفرع من شارع القباحي الغربى البحاروة عبارة عن دور أرضي وأول علوي وأعمدة الثاني علوي وذلك للبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 72 م2 تقريباً - حالة تتضمن 6 قرارات إزالة بمنطقة حي وسط بشارع الهشوش المتفرع من شارع أبو الجود بمساحة 60 م2 تقريبا وتبين من الموقع أن المبنى مكون دور أرضي وأول علوي وثاني علوي وتمت أزالة قواطيع من الطوب الأحمر وأثناء التنفيذ قام أحد أقارب صاحب العقار بتقديم طلب ودفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وعليه تم إيقاف التنفيذ).

وشارك في الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بالمدينة، وهم أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحسام العمدة رئيس حي شرق وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد زين رئيس حى شمال، ومشرفي قسم التنظيم بالإدارة الهندسية ورجال وعمال الأحياء ومدير الحملة الميانيكية وحملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء التي تقام بدون ترخيص.