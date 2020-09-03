اليوم السابع
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رئيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات يكشف عن خطة لزيادة محطات الغاز بالجمهورية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:08 م
رئيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات يكشف عن خطة لزيادة محطات الغاز بالجمهورية
ماجد تمراز

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قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعى للسيارات، إن هناك خطة لزيادة محطات الغاز على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن صيانة الغاز هو تخصص الشركة لأى سيارة وليس التوكيل الخاص بها، لأن ذلك الأمر يحتاج إلى أشخاص متخصيين، وهناك عمر افتراضى للأسطوانات الخاصة بالغاز، والعمر الافتراضى يختلف من سيارة لأخرى، وهناك صيانة تمم أثناء الفحص، كل 3 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة dmc، أن الأسطوانات أحجام، وهناك أسطوانة تبدأ من 10 لتر حتى 22 لترا، ويتوقف ذلك مساحة السيارة من الخلف، مؤكدا أنه قام بتحويل سيارته إلى غاز، وكلما قام بتجديدها يقوم بتحويلها من بنزين إلى غاز، موضحا أن تكلفة التحويل من 5500 جنيه حتى 7500 ويزيد السعر كلما زادت سعة الأسطوانة.

وأوضح أن هناك خطة رائعة للطبقة المتوسطة، بمتعلقة بالطرازات القديمة للسيارات، حيث يحصل على قرض ميسر لشراء سيارة جديدة وتحويلها إلى الغاز، وأن كل السيارات يمكن تحويلها الآن بلا استثناء، مشيرا إلى أن "التوك توك" نفسه يمكن تحويله من بنزين إلى غاز.

وقال إن بعض الدولة المتقدمة تقوم بتصنيع السيارات، ولكن الأسطوانات داخل "شاسيه" السيارة، ولا تأخذ حيز من "شنطة" السيارة، والفيصل هنا هو مدى إقبال المواطنين على شراء سيارات تعمل بالغاز.


الغاز

البنزين

شركه الغاز الطبيعى

سيارات

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