رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل أعضاء القافلة الطبية الخدمية المتكاملة

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة، اليوم الخميس، أعضاء القافلة الطبية الخدمية المتكاملة قبل انطلاقها صباح اليوم إلى محافظة مطروح وسيدى برانى والسلوم وسيوة، وخلال الاستقبال أعرب رئيس الجامعة عن خالص تقديره وشكره لكل المساهمين فى القافلة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وممثلى الجهات الخيرية المشاركة فى الإعداد للقافلة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تقوم بدورها الوطنى فى خدمة المجتمع وخاصة لخدمة المواطنين فى المناطق الأشد احتياجاً وتقدم كل الدعم الطبى والمعنوى والمادى والعلمى فى أى وقت.

القافلة الطبية الخدمية

القافلة الطبية الخدمية