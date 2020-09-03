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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل أعضاء القافلة الطبية الخدمية المتكاملة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:12 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل أعضاء القافلة الطبية الخدمية المتكاملة القافلة الطبية الخدمية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة، اليوم الخميس، أعضاء القافلة الطبية الخدمية المتكاملة قبل انطلاقها صباح اليوم إلى محافظة مطروح وسيدى برانى والسلوم وسيوة، وخلال الاستقبال أعرب رئيس الجامعة عن خالص تقديره وشكره لكل المساهمين فى القافلة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وممثلى الجهات الخيرية المشاركة فى الإعداد للقافلة.

 

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تقوم بدورها الوطنى فى خدمة المجتمع وخاصة لخدمة المواطنين فى المناطق الأشد احتياجاً وتقدم كل الدعم الطبى والمعنوى والمادى والعلمى فى أى وقت.

 

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القافلة الطبية الخدمية

 

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القافلة الطبية الخدمية

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القافلة الطبية الخدمية

 


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