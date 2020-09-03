اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يعين جمال بدر منسقاً لمكتب العلاقات الدولية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:02 ص
رئيس جامعة أسيوط يعين جمال بدر منسقاً لمكتب العلاقات الدولية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، قراراً بتعيين الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم منسقاً لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وصرح رئيس الجامعة أن مكتب العلاقات الدولية يهدف إلى توطيد أواصر التعاون مع الجامعات الدولية فى شتى أنحاء العالم وفتح مجالات العمل المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية الكبرى ، والعمل على التعريف بإمكانيات الجامعة وإنجازاتها فى شتى المجالات بما يليق بتاريخ الجامعة العريق وإمكانياتها المتميزة فى القطاعات الطبية والعلمية والإنسانية.

هذا ومن الجدير بالذكر أن الدكتور جمال عبد الروؤف بدر يشغل كذلك منصب وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ، كما أنه حائز على عدة جوائز علمية دولية والتى تتضمن فوزه فى عام 2019 بجائزة أفضل باحث عربى متميز لعام 2018 من إتحاد الجامعات العربية ، وجائزة كلية العلوم للبحث العلمى ذو أعلى معامل تأثير لعام 2017 ، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الأساسية لتخصص العلوم البيولوجية لعام 2012 ، كما حصل على جائزة جامعة أسيوط للتفوق والتميز العلمى فى عام 2009 ، أما فى ديسمبر 2007 كان فوزه فى كندا بجائزة عن تقديمه أفضل عرض شفوى لمنحة ما بعد الدكتوراه فى المؤتمر السنوى العاشر CHUM بجامعة مونتريال 

 


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