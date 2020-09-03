رئيس بيلاروسيا يستبدل قادة أمنيين

ذكرت وكالة أنباء بلتا الرسمية اليوم الخميس، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عين رؤساء جددا لجهاز كيه.جي.بي الأمني ومجلس الأمن ولجنة الرقابة الحكومية وسط احتجاجات وإضرابات بسبب نتائج الانتخابات المختلف عليها.

وقال لوكاشينكو إنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم التاسع من أغسطس، لكن المحتجين يقولون إن الانتخابات شهدت تزويرا على نطاق واسع وخرجوا إلى الشوارع لأكثر من ثلاثة أسابيع مطالبين الرئيس بالتنحي.

وحفاظ لوكاشينكو على ولاء قوات الأمن، التي ساعدته بحملات على المحتجين، أمر ضروري له وهو يواجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ 26 عاما.

وذكرت الوكالة إنه عين إيفان تارليت الرئيس السابق للجنة المراقبة الحكومية رئيسا لجهاز كيه.جي.بي، وفاليري فاكولتشيك الذي رأس من قبل لجنة الرقابة الحكومية أمينا عاما لمجلس الأمن. وعين فاسيلي جيراسيموف قائما بأعمال رئيس اللجنة.

وأصبح سلوك قوات الأمن محط الأنظار بعد أن قال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الأسبوع إنهم تلقوا تقارير عن مئات من حالات التعذيب والضرب وسوء المعاملة مارستها الشرطة مع المحتجين.

ونفت حكومة بيلاروسيا انتهاك حقوق المحتجزين وقالت إن قوات الأمن تعاملت بشكل مناسب مع المتظاهرين.