اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات للأطفال ذوى الإعاقة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:03 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات للأطفال ذوى الإعاقة بروتوكول تعاون بين الهيئة الإنجيلية وصندوق "عطاء"
كتب مايكل فارس

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وقَّع الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون مع الأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، لدعم مشروع "وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع بالصعيد والبحيرة"، بهدف إنشاء نموذج تأهيل مجتمعي على المستوى المحلي والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحسين نوعية الحياة لهم وتعزيز دمجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى بناء بيئة مجتمعية تعزز من تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
 
وأكد الدكتور القس أندريه زكي "إن قضايا ذوي الإعاقة من القضايا المحورية التي تهتم بها الهيئة، ونسعى من خلال البرامج والمبادرات والبروتوكولات إلى خدمة فعالة لذوي الإعاقة ترتكز على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع"، مضيفًا "إن الهيئة ستظل دائمًا داعمًا قويًّا لذوي الإعاقة بغض النظر عن الدين أو الجنس".
 
 
وشمل البروتوكول الاتفاق على اختيار الأطفال من عمر يوم إلى عمر 18 عامًا في المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا في محافظة البحيرة من الذين يعانون من صعوبة وصول الخدمات وبرامج التأهيل المتخصصة والاكتشاف والتدخل المبكر، ومن المخطط أن يشمل البروتوكول إنشاء ثلاث وحدات بمحافظات بني سويف وسوهاج والمنيا.
 
 


 

الهيئه الانجيليه

اندريه زكي

الطائفه الانجيليه

الاعاقه

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