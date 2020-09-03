دراسة جديدة تؤكد: فيروس كورونا ينتقل جوا فى الهواء

كتبت هند عادل

تشير دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في الهواء، حيث وجد الباحثون الذين حققوا في حالة تفشي مجتمعي في مقاطعة تشجيانغ بالصين، أن شخصًا مصابًا بفيروس COVID-19 قد أصاب ما لا يقل عن 23 شخصًا استقلوا حافلة معه لحضور مناسبة دينية في أقل من ساعتين. حدث هذا قبل أن يصبح ارتداء قناع الوجه إلزاميًا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المخيف.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news الدراسة، المنشورة في دورية JAMA للطب الباطني، هي الأحدث التي تظهر أن مسافة (2 متر) قد لا تكون كافية للمنع من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، خاصة في الأماكن سيئة التهوية، والمهم أيضًا في هذه الدراسة هو أن الراكب ، الذي كان من المحتمل أن يكون المريض صفرًا لأنه كان على اتصال بأشخاص من ووهان ، لم تظهر عليه الأعراض بعد عندما قامت المجموعة برحلتها إلى معبد دينى.

ومع ذلك ، أصيب الراكب ، الذي لم يتم الكشف عن جنسه ، بأعراض مثل السعال والقشعريرة والآلام والأوجاع ، وما إلى ذلك ، بعد ساعات فقط من عودته إلى المنزل من الحدث.

للتحقق من طرق الانتقال المحتملة لفيروس كورونا فحص الباحثون 128 راكبًا استقلوا حافلتين (60 من الحافلة 1 و 68 من الحافلة 2) في رحلة ذهابًا وإيابًا مدتها 100 دقيقة لحضور حدث عبادة مدته 150 دقيقة، كان المريض المصدر راكبًا في الحافلة رقم 2 وقام الباحثون بتقسيم المقاعد في الحافلة المكشوفة (الحافلة 2) إلى مناطق عالية الخطورة ومنخفضة المخاطر وفقًا للمسافة من المريض المصدر لمقارنة مخاطر COVID-19 في كل منطقة.

تم اختبار الركاب أيضًا من أجل COVID-19ووجدوا أن 24 من أصل 68 شخصًا ، بما في ذلك المريض المؤشر ، في الحافلة 2 تم تشخيصهم لاحقًا بـ COVID-19 بعد الحدث ومع ذلك ، لم يصاب بالفيروس أي من 60 شخصا في الحافلة 1 كما لاحظت الدراسة أن المكيفات المركزية كانت في وضع إعادة الدوران الداخلي في كلا الحافلتين.

هل COVID-19 حقًا مرض ينتقل عبر الهواء؟



في حين قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات أن الوضع الأساسي لانتقال فيروس فيروس كورونا هو محمول جواً ، تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن الجهود المستقبلية للوقاية والسيطرة يجب أن تأخذ في الاعتبار إمكانية انتشار COVID-19 المحمول جواً، تم العثور على كورونا ليكون أحد مسببات الأمراض شديدة العدوى في البيئات المغلقة مع إعادة تدوير الهواء.

تشير النتائج إلى أن أولئك الذين ركبوا حافلة مع إعادة تدوير الهواء ومع مريض مصاب بـ COVID-19 كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 ، مقارنة بمن ركبوا حافلة مختلفة، وكتب الباحثون: "اكتشافنا لاحتمال انتقال العدوى عن طريق الهواء له أهمية كبيرة في الصحة العامة".