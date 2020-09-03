اليوم السابع
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دراسة تحذر من تناول الطعام بعد السادسة مساء منعا لزيادة الوزن

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:00 م
دراسة تحذر من تناول الطعام بعد السادسة مساء منعا لزيادة الوزن السمنة المفرطة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون معظم سعراتهم الحرارية بعد الساعة 6 مساءً يميلون إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وتناول المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام، حيث قال الباحثون إن الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن لأنهم يميلون إلى السماح لأنفسهم بالجوع الشديد خلال النهار،هذا يجعلهم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام ، واتخاذ خيارات طعام سيئة ، وتناول الوجبات السريعة في المساء.

في حين أن أولئك الذين يتناولون أكبر وجباتهم في وقت مبكر من اليوم غالبًا ما يكونون ممتلئين للغاية، وحسب الديلى ميل البريطانية في أحدث دراسة نشرتها ، نظر باحثون من جامعة أولستر في أيرلندا الشمالية على أكثر من 1100 من البالغين كجزء من المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية في المملكة المتحدة، بدأ المسح الوطني في عام 2008 ويجمع معلومات مفصلة عن استهلاك الغذاء والمغذيات والحالة التغذوية.

 

وتم سؤال المتطوعين ، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64  حول توقيت وجباتهم وخياراتهم الغذائية، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا 30 في المائة أو أقل من طعامهم في الليل يستهلكون سعرات حرارية أقل بشكل عام من أي مجموعة،في حين أن أولئك الذين تناولوا نصف سعراتهم الحرارية في الليل كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن واستهلاك القليل من الغذاء.

 

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول العشاء في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر زيادة الوزن، ووجد العلماء أن تناول الطعام قبل النوم بوقت قصير يجعل الجسم أقل قدرة على معالجة جميع العناصر الغذائية والجلوكوز.

نتيجة لذلك ، يحرق الناس دهونًا أقل بنسبة 10٪ بين عشية وضحاها إذا أكلوا الساعة 10 مساءً ، مقارنةً بتناول وجبتهم المسائية في الساعة 6 مساءً، درس الباحثون 20 متطوعًا سليمًا ، عشرة رجال وعشر نساء ، ليروا كيف أثر وقت العشاء على الهضم بين عشية وضحاها.

وذهب جميع المتطوعين إلى الفراش في الساعة 11 مساءً وتم تقييم التمثيل الغذائي في أجسامهم طوال الليل أثناء نومهم في غرفة نوم معمل خاصة، قدم متتبعو النشاط بيانات عن الأفراد أثناء أخذ عينات الدم كل ساعة طوال الليل، تم إجراء فحوصات الدهون في الجسم أيضًا وتم إطعام المشاركين فقط طعامًا يحمل ملصقات محددة تسمح للعلماء بتتبع معدل حرق الدهون.

وقالت الباحثة الرئيسية جوديث بيرد ، من مركز ابتكار التغذية للأغذية والصحة (NICHE) في أولستر: "تشير نتائجنا إلى أن استهلاك نسبة أقل من [السعرات الحرارية] في المساء قد يرتبط، بانخفاض مدخول الطاقة يوميًا ، بينما قد يرتبط استهلاك نسبة أكبر من الطاقة في المساء بانخفاض نقاط جودة النظام الغذائي، قد يكون توقيت تناول الطعام سلوكًا مهمًا قابلاً للتعديل يجب مراعاته في التدخلات التغذوية المستقبلية، هناك حاجة الآن إلى مزيد من التحليل لفحص ما إذا كان توزيع مدخول الطاقة أو أنواع الأطعمة المستهلكة في المساء مرتبطًا بقياسات تكوين الجسم وصحة القلب والأيض".


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طعام

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