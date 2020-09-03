اليوم السابع
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خفر السواحل اليابانى يبحث عن سفينة تحمل ماشية فقدت بسبب إعصار مايساك

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:30 ص
خفر السواحل اليابانى يبحث عن سفينة تحمل ماشية فقدت بسبب إعصار مايساك الإعصار مايساك
رويترز

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن خفر السواحل اليابانى،يبحث عن سفينة شحن، تحمل ماشية وعشرات من أفراد الطاقم، وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.
 
وذكرت الهيئة أن السفينة جلف لايفستوك 1 أسلت نداء استغاثة من بحر الصين الشرقي، إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان.
 
ومن المعتقد أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة وطاقما من 43 فردا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا وواحد على الأقل من أستراليا.
 
وتعرقل الرياح القوية والأمطار المصاحبة للإعصار مايساك الذي يضرب المنطقة جهود إنقاذ السفينة التي كانت في طريقها إلى الصين قادمة من نيوزيلندا.
 
ولم ترد وزارة الخارجية النيوزيلندية على طلب للتعقيب.
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في وقت لاحق إن خفر السواحل رصد شخصا يرتدى سترة نجاة تجرفه المياه، وشيئا يشبه زورق إنقاذ أثناء البحث عن السفينة.

هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية

خفر السواحل اليابانى

سفينة شحن

ماشية

نداء استغاثة

الإعصار مايساك

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