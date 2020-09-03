اليوم السابع
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حملات مرورية فى شوارع الجيزة لرصد المخالفات وإزالة الأعطال والكثافات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:24 م
حملات مرورية فى شوارع الجيزة لرصد المخالفات وإزالة الأعطال والكثافات حملات مرورية فى شوارع الجيزة
كتب كريم صبحى

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عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى الطرق للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها، حيث انتشر رجال المرور بقيادة النقيب ياسين حسام من إدارة مرور الجيزة، واللواء محمد عامر مدير إدارة المرورلرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

مرور
النقيب ياسين حسام من إدارة مرور الجيزة

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


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