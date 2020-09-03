اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:05 م
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار بالمخدرات والسلاح فى شبين القناطر بالقليوبية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:05 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار بالمخدرات والسلاح فى شبين القناطر بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت نيابة شبين القناطر بالقليوبية، حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المخدرات وإرسال السلاح والذخيرة للمعمل الجنائي.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر يفيد ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن يجلب الحشيش ويوزعه على عملائه في شبين القناطر، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة.

وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات و11 فرش حشيش ومبلغ مالي و5 أجهزة محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.


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