حبس عاطل ضبط بحوزته 150 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 150 ألف قرص مخدر، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث تلا بمحافظة المنوفية، تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص مخدر وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد من ضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص مخدر، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتواصل النيابة العامة اليوم التحقيقات مع المتهم.