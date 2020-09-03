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حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى لطلب فدية من أسرتها بالشرقية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:47 ص
حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى لطلب فدية من أسرتها بالشرقية الطفلة أروى
الشرقية - فتحية الديب

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قررت  نيابة مركز ميت غمر العامة، حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى، ابنة مركز أبوكبير، محافظة الشرقية، لطلب فدية من أسرتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

بداية الواقعة يوم الخميس الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا من " إسراء ج " 26 سنة ربة منزل مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير، باختفاء ابنتها "أروى" 5 سنوات أثناء لهوها على أرجوحة حديد أمام  المنزل، وبعد يومين من تحرير البلاغ، تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بعثور أحد الأهالى  على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها، تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتبين من التحريات وبمراجعة بلاغات الغياب اختفاء طفلة تدعى" أروى ع ح ح" 5 سنوات مقيمة عزبة التل التابعة لقرية طوخ مركز أبوكبير.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد م إ" 18 سنة حاصل على دبلوم ثانوى تجارى، نجل عم والدة الطفلة، بالاستعانة بـ3 من أصدقائه وقام بخطف الطفلة أثناء لهوها أمام المنزل وتعذيبها وقتلها والتخلص من جثتها بقرية بشلا بمحافظة الدقهلية، وتم القبض على 3 من المتهمين.

الطفلة أروى بعد وفاتها
الطفلة أروى بعد وفاتها
الطفلة أروى قبل وفاتها
الطفلة أروى قبل وفاتها

 


الشرقية

مركز شرطة ميت غمر

الطفلة اروى

ابوكبير

جرائم القتل

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