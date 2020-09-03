جولة لنائب محافظ سوهاج ولجنة تراخيص البناء بالمنشاة لمعاينة المبانى.. صور

كتب _ محمود مقبول

قام الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، بجولة تفقدية مفاجئة لمعاينة عدد من المنشآت والمبانى بنطاق مدينة المنشاة ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

ورافقه خلال الجولة اللواء أحمد الشمندى مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، والمهندس حيدر عبد العال مدير مديرية الإسكان بسوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المنشاة للمعاينة والتأكد من مطابقة أعمال البناء بالعقارات التى يجرى تنفيذها للاشتراطات البنائية، وكذلك مراجعة الجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمبانى فى حالة الانتهاء منها.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة وتبين مخالفة بعض المبانى للرسومات الإنشائية والمعمارية، ووجود بروز فى البلكونة والبرج فى واجهات المنازل .

ولفت نائب محافظ سوهاج إلى أن اللجنة تنعقد مرة كل أسبوع على الأقل تحت إشراف المحافظ لمباشرة مهامها، مع دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وعرض القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة على المحافظ لاعتمادها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بالمرور المفاجئ على مراكز ومدن المحافظة المختلفة، لمراجعة بعض التراخيص على الطبيعة ومطابقتها مع التقارير الواردة من اللجان الفرعية.



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (1)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (2)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (4)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (5)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (6)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (7)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (8)



نائب المحافظ ولجنة مراجعة تراخيص البناء في المنشاة (9)