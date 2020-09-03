اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:29 م
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جولة تفقدية لحى المنتزه لرصد مشكلات قاطنى الظهير الريفى شرق الإسكندرية..صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:08 م
جولة تفقدية لحى المنتزه لرصد مشكلات قاطنى الظهير الريفى شرق الإسكندرية..صور فريق التنمية الريفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام مدير إدارة التنمية الريفية بحى المنتزة ثانى شرق الإسكندرية ،يرافقة وكيل ومفتشو الإدارة، بجولة تفقدية ل(4) عزب بريف المنتزه ثان ، وهى ( البرنس بحري و البرنس قبلي وعزبة 12 والمنشية البحرية ) ، لمتابعة البنية التحتية بالظهير الريفي وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لرصد المشكلات التي يعاني منها قاطني الظهير الريفي بنطاق المحافظة ، وتحت إشراف رئيس حي ثان المنتزه 

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ،أنه تم خلال الجولة تم متابعة ما تقوم به شركة نهضة مصر للخدمات البيئية من أعمال رفع المخلفات بعزبة البرنس البحري ، فضلا عن المشاركة مع المجتمع المدني بعزبة المنشية البحرية في تمهيد وتجميل أحد أكبر شوارع العزبة ، فضلا عن متابعة أهم المشكلات التي يعاني منها قاطني عزبة البرنس القبلي من خلال لقاء مصغر مع مسؤولي جمعية تنمية المجتمع بالعزبة ، كما تم رصد عدد من المشكلات بعزبتي المنشية البحرية و12 بيت وجاري متابعتهما مع الجهات المعنية .

كما تم المرور على المجمع الإستهلاكي الخاص بعزبة البرنس القبلي ، لمتابعة مدى الإلتزام بالمعايير والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ومدي توافر مختلف السلع وإتاحتها للمستهلك ، وأخيرا تم متابعة ما يتم من أعمال لصيانة الفواصل المتواجدة بأعلى الكباري الواقعة بنطاق الحي ، و جاري رفع تقرير مفصل وعرضه على جهة الاختصاص ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين .

 

ريف المنتزة (1)
ريف المنتزة 

 

ريف المنتزة (2)
ريف المنتزة (

 

ريف المنتزة (3)
ريف المنتزة 

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