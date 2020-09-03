جولة تفقدية لحى المنتزه لرصد مشكلات قاطنى الظهير الريفى شرق الإسكندرية..صور

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ،أنه تم خلال الجولة تم متابعة ما تقوم به شركة نهضة مصر للخدمات البيئية من أعمال رفع المخلفات بعزبة البرنس البحري ، فضلا عن المشاركة مع المجتمع المدني بعزبة المنشية البحرية في تمهيد وتجميل أحد أكبر شوارع العزبة ، فضلا عن متابعة أهم المشكلات التي يعاني منها قاطني عزبة البرنس القبلي من خلال لقاء مصغر مع مسؤولي جمعية تنمية المجتمع بالعزبة ، كما تم رصد عدد من المشكلات بعزبتي المنشية البحرية و12 بيت وجاري متابعتهما مع الجهات المعنية .

كما تم المرور على المجمع الإستهلاكي الخاص بعزبة البرنس القبلي ، لمتابعة مدى الإلتزام بالمعايير والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ومدي توافر مختلف السلع وإتاحتها للمستهلك ، وأخيرا تم متابعة ما يتم من أعمال لصيانة الفواصل المتواجدة بأعلى الكباري الواقعة بنطاق الحي ، و جاري رفع تقرير مفصل وعرضه على جهة الاختصاص ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين .