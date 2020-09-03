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جمال صيام يؤكد صمود قطاع الزراعة أمام أزمة كورونا.. فيديو

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:42 م
جمال صيام يؤكد صمود قطاع الزراعة أمام أزمة كورونا.. فيديو الدكتور جمال صيام
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن زيادة عدد الأفدنة المنزرعة، ساهم في توفير المحاصيل الزراعية للمواطنين، وإتاحة المنتجات للمستهلكين بأسعار معقولة، وتوفير الصادرات، وأضاف الدكتور جمال صيام ، عبر زووم ، لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العملة الصعبة التي يمكن أن نجنيها من الصادرات، يمكن توفيرها لاستيراد سلع جديدة، موضحا أنه ليس من الضروري إنتاج ما يكفي المواطنين فقط ، بل إن الدولة تهدف لتصدير فائض المزروعات للخارج، لتوفير العملة الصعبة .

 

وأشار "صيام" ، إلى أن الدولة تنتج 24 مليون طن خضروات وفاكهة ، تصدر منها محاصيل بإجمالي 4 ملايين طن ،ولفت "صيام" ، إلى أن قطاع الزراعة المصري من القطاعات التي صدمت ، أمام أزمة فيروس كورونا العالمية .

وأوضح "صيام" ، أن الصوب الزراعية من أهم الملفات الزراعية، نظرا لأنها تساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، لتعويض النقص في إنتاج الأراضي الزراعية.

 


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