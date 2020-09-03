جامعة بنها تحافظ على ترتيبها الدولى بتصنيف التايمز لأفضل جامعات العالم 2021

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العال،ي قد أعلن نتيجة إصداره الجديد لعام 2021 لتصنيف الجامعات حول العالم، وأن جامعة بنها احتلت الترتيب 801_1000 عالميا ضمن 1527جامعة عالميا ومحليا، واحتلت المركز بالفئة الرابعة بين 21 جامعة مصرية، تم تصنيفها في هذا الإصدار وقد مثلت تلك الجامعات 93 دولة حول العالم.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن وفق تصنيف هذا الإصدار احتفظت الجامعة بمكانتها الدولية التي احتلتها في إصدار 2020، مع تحسن أدائها فى محور الاستشهادات المرجعية والتدريس وكذلك النظرة الدولية عن العام السابق.

وأضاف "الجيزاوى"، أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاورهي التدريس والبحث العلمى، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ونتيجة للشهرة الكبيرة التي يحظى بها هذا التصنيف عالميا فان عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حول العالم يزداد سنويا باستمرار حيث وصل عام 2019 الي 1258 جامعة وفي عام 2020 بلغ 1397 جامعة في حين وصل هذا العام الى 1527 جامعة تشمل 93 دولة.

تصنيف التايمز للجامعات