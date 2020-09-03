جامعة الأزهر تعلن علاج الطفلة جنا بعد نشر حالتها وتبنيها من "مجلس الوزراء"

كتب لؤى على

في إطار الدور المجتمعي، والرسالة الإنسانية لجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، وحرص القطاع الطبي بالجامعة على تخفيف آلام المرضى من المواطنين، وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية لرئاسة مجلس الوزراء، استقبلت مستشفى الحسين الجامعي برئاسة الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام المستشفى، الطفلة "جنا"، التي نُشِرَت حالتها باليوم السابع، وتداولها رواد مواقع الاجتماعي على نطاق واسع؛ حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورمٍ ليمفاويٍّ منذ الولادة، ناتجٍ عن انسدادٍ في الأوعية الليمفاوية بالرقبة.

وأوضح بيان الجامعة أنه إثر قيام لجنة الاستغاثات الطبية لرئاسة مجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد طب الأزهر بنين؛ لإعلامهما بالحالة، وفي استجابة سريعة ، تم تكليف المسئولين وتوجيههم باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإنقاذ حياة الطفلة.

وعلى الفور، اسْتُقْبِلَت الطفلة "جنا" برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال بطب الأزهر، وَحُجِزَتْ بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ استكمالًا للفحوصات الطبية، وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وأشار بيان الجامعة إلى استمرار متابعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ للحالة الصحية للطفلة عن كثب وعلى مدار الساعة، وحتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء -، كما يؤكد استمرار القطاع الطبي بكامل مكوناته بالتعاون جنبًا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للنهوض والارتقاء بالمنظومة الطبية، ورصد استغاثات المواطنين، وبذل كل جهدٍ في رفع المعاناة وتخفيف آلام المرضى في أي مكان بجميع محافظات الجمهورية.