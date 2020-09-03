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تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى أملاك الرى بالأقصر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:38 م
تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى أملاك الرى بالأقصر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حسم وحزم لتعديات البناء.

 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بقريتى الأقالتة والبعيرات على أراضى أملاك الرى بينهم 7 قرارات على إجمالى مساحة 538 متر مربع، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالى مساحة 450 متر مربع، حيث شارك فى الحملة كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ومسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية، وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.

 

وفى نفس السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المدينة، الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بناحية قرية أصفون، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء المخالف.


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