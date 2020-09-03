تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى أملاك الرى بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حسم وحزم لتعديات البناء.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بقريتى الأقالتة والبعيرات على أراضى أملاك الرى بينهم 7 قرارات على إجمالى مساحة 538 متر مربع، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالى مساحة 450 متر مربع، حيث شارك فى الحملة كل من حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ومسئولى الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية ورؤساء القرى وبمعدات الحملة الميكانيكية، وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة.
وفى نفس السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المدينة، الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بناحية قرية أصفون، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء المخالف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة