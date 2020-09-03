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تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 175 ألف طالب بالمرحلة الثانية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:22 ص
تنسيق 2020.. التعليم العالى تعلن تسجيل 175 ألف طالب بالمرحلة الثانية تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020 / 2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح السيد عطا، فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائه واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، ويستمر حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجارى.


المرحله الثانيه للتنسيق

تنسيق المرحله الثانيه

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