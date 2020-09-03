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تليفزيون اليوم السابع يعرض تقريرا حول الشكاوى الطريفة التى تلقاها مجلس الوزراء

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:57 م
تليفزيون اليوم السابع يعرض تقريرا حول الشكاوى الطريفة التى تلقاها مجلس الوزراء الفقرة الرئيسية من تليفزيون اليوم السابع
تامر إمام

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استعرضت الفقرة الرئيسية التي تذاع عبر تليفزيون اليوم السابع، اليوم الخميس، تقريرا موجزا حول أبرز الحالات الطريفة والغريبة التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية. حيث وردت شكوى من مواطن من الشرقية يشكو فيها والده الذي يقوم ببيع التموين الذى يحصل عليه ببطاقة التموين، وأن والده لا يستحق التموين هو ووالدته وأن هناك آخرون مستحقون للتموين، حيث اوضح فيها ان والده يتقاضى معاش بمبلغ كبير وأخته لها وظيفة ثابته وهم ليسوا بحاجة للتموين، ويطالب بإيقاف التموين عنهم.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الزميلة هند مختار، محررة مجلس الوزراء بجريدة اليوم السابع، فإن هناك مواطنة أخرى أرسلت شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية وهي من مركز دمنهور محافظة البحيرة تشكو من القطة الموجودة بالعمارة وأنها تقوم بتلويث المكان أمام شقتها بالفطريات ومخلفات القطة والرائحة الكريهة، وترغب في إخراج القطة من العمارة.

وشكوى طريفة أخرى تلقتها المنظومة من مواطن من حلوان بمحافظة القاهرة يشكو جاره المقيم بنفس العنوان بالدور السادس بأنه يقوم برن الجرس على شقة المواطن ويجري.

واشتكى مواطن من مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة مصور الزفاف الخاص به نظراً لأنه قام بتسليمه نسخة من شريط الزفاف بالأبيض والأسود لمدة 4 ساعات كاملة بدلاً من تصويره بالألوان.

وتلقت المنظومة أيضا مقترح من مواطن من المطرية بالقاهرة يفيد فيه أن أعراض فيروس كورونا ظهرت عليه من حرقان بالحلق وأفاد أنه عند تناوله حبات نبات (الحرنكش) تم اختفاء تلك الأعراض نهائياً، ويقترح من خلال مسئوليته كإنسان ومواطن مصري بأن لديه شعور أن هذه الفاكهة يمكن أن تكون سبب في علاج مبدئي أو لقاح نهائي للفيروس ويرجو التأكيد أو النفي للمعلومة من أجهزة الدولة المعنية، ويطالب بتوجيهها إلى وزارة الصحة.


تليفزيون اليوم السابع

مجلس الوزراء

شكاوى المواطنين

فيروس كورونا

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