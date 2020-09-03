تكريم العامل السوهاجى منقذ طفل البلاعة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشاب الذى تمكن من استخراج الطفل الذي سقط في بلاعة عزبة عمرو، التابعة لمركز مطوبس، ومن خلال متابعة من شاركوا في مساعدة الطفل واستخراجه من البلاعة فور سقوطه فيها، وكان خلف والدته، فتبين أن أول شاب نزل مسرعاً لإنقاذ الطفل، هو حازم بخيت عبد الرحيم محمد، العامل بالشركة المنفذة، وهو من أبناء محافظة سوهاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إنه كلف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بتكريم العامل، ومنحه درع المحافظة، بحضور نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، مؤكدة أنه تلقى قريراً بالواقعة، وتبين أن العامل كان بداخل البلاعة ،وخرج منها، وكان يقف قريبا منها لإحضار بعد مواد الدهان، وبمجرد رؤيته للطفل هرع مسرعاً لإنقاذه.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، للإطمئنان على حالة الطفل أحمد محمد رزق ،خلال زيارته له بالمستشفى العام ، ومتابعة حالته، وتقديم الخدمات الطبية له، عقب قراره بنقل الطفل من عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس، لمستشفى كفر الشيخ العام، عبر سيارة الإسعاف فجراً، وتم حجزه بأحد حجرات المستشفى لمتابعته من قبل أطباء المستشفى ومتابعة من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، وتم إجراء أشعة رنين للطفل وحالته مستقرة .

ومن جانب أثنى محمد رزق، بمتابعة اللواء جمال نور الدين، لحالة طفله ونقله للمستشفى العام، وإجراء الكشف الطبي عليه إضافة لإجراء أشعة مقطعية للاطمئنان على حالة الطفل، وأنه يشيد بالاهتمام بحالة نجله، وأن حالة نجله مستقرة فقد أصيب لسقوطه في بلاعه صرف تحت الإنشاء ، وتم نقله لمستشفى مطوبس المركزي وأجريت له الإسعافات لإصابته بجرح أعلى أذنه.

وأكد أن المحافظ تعامل مع واقعة نجله من جانب انساني، وإعتبره أحد أحفاده، فشعره بأن هناك مسؤولين لا يتهاونون مع المخطئين، وأنه سيتوجه صباح اليوم لمستشفى كفر الشيخ، كما قرر المحافظ.



تكريم العامل السوهاجي منقذ طفلة البلاعة فى كفر الشيخ (1)



تكريم العامل السوهاجي منقذ طفلة البلاعة فى كفر الشيخ (1)



تكريم العامل السوهاجي منقذ طفلة البلاعة فى كفر الشيخ (2)



تكريم العامل السوهاجي منقذ طفلة البلاعة فى كفر الشيخ (3)



تكريم العامل السوهاجي منقذ طفلة البلاعة فى كفر الشيخ (4)