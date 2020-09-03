اليوم السابع
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تقديرا لما بذلوه.. رئيس جامعة بنها يكرم وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:02 م
تقديرا لما بذلوه.. رئيس جامعة بنها يكرم وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى تكريم فريق مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعى
القليوبية إبراهيم سالم

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كرّم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي من أطباء، وتمريض، ومساعد تمريض، وأعضاء هيئة تدريس.

جاء ذلك تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة السابقة، ومتابعتهم كل الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى قيامهم بحملات توعية لكليات الجامعة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك على هامش حضور السعيد الاجتماع الأول للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تكريم فريق مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعى

تكريم فريق مكافحة العدوى بمستشفى بنها الجامعى

 

تكريم فريق مكافحة العدوى
تكريم فريق مكافحة العدوى

 

فلايق مكافحة العدوى بجامعة بنها
فلايق مكافحة العدوى بجامعة بنها

 


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جامعة بنها

كورونا

فيروس كورونا

وحدة مكافحة العدوى

مستشفى بنها الجامعى

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