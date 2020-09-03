تعرف على جهود صندوق تحيا مصر بالشرقية منها إعمار 100 منزل وعمليات جراحية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، أن الصندوق لعب دوراً محورياً كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعى عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ، لإحداث نقلة نوعية فى مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة فى المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التى يعانى منها المجتمع حيث قدم خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى الأول من سبتمبر 2020 ، برنامج الرعاية الصحية ( مبادرة نور حياه ) لكبار السن وطلبة المدارس تم خلالها إنطلاق عدد 25 قافلة طبية وتوقيع الكشف الطبى على 18730 شخص وتوفير نظارات طبية لعدد 10395 شخص وصرف علاج بالمجان لعدد 9249 شخص وتحويل عدد 5394 شخص للمستشفيات لتلقى العلاج واجراء عدد 996 عملية جراحية لكبار السن بالإضافة الى استهداف 158 مدرسة وعمل مسح طبى لعدد 120479 تلميذ وتلميذه وتوفير 11444 نظارة طبية لطلبة المدارس .

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن ( مبادرة نتشارك هنعدى الازمة ) " التى أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة تم خلالها تقديم مستلزمات طبية لتدعيم مستشفيات العزل بنطاق المحافظة ، شملت 12500 كمامة جراحية و 1100 كمامة n95 و 680 بدلة عزل و 11000 جوانتى و 340 لتر كحول و 3 أجهزة تنفس صناعى بالاضافة الى تقديم 5 أطنان لحوم و 8 أطنان بطاطس و 14000 كرتونة مواد غذائية جافة .

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أنه من خلال برنامج التنمية العمرانية ( تطوير القرى ) تم إعادة إعمار (100) منزل على مرحلتين بمركزى فاقوس والحسينية ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شملت إعادة تأهيل (50) منزلاً بقريتى البكارشة وكفر المسلمية بمركز الحسينية، والمرحلة الثانية شملت تطوير (50) منزلاً بقريتى الملاحات الخطارة والطويلة بمركز فاقوس.