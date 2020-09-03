تعرف على اعراض ومضاعفات الاصابه بالذئبة الحمراء

كتبت هند عادل

مرض الذئبة هو مرض يصيب جهاز المناعة، حيث يحمي جهاز المناعة الجسم من العدوى ولكن عندما يكون يصاب الشخص بمرض الذئبة ، فإن جهاز المناعه يهاجم انسجة الجسم هذا يؤدي إلى تلف الأنسجة والمرض، وتختلف أعراض مرض الذئبة من شخص لآخر يعاني بعض الأشخاص من أعراض قليلة ، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض كثيرة، وفقا لتقرير لموقع webmed.

يمكن أن يؤثر مرض الذئبة على أي جزء من الجسم تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:





المفاصل المؤلمة (آلام المفاصل)، حمى أعلى من 100 فهرنهايت، تورم المفاصل ، التعب المستمر أو الشديد، الطفح الجلدي، تورم الكاحل، ألم في الصدر عند التنفس بعمق ، طفح جلدي على شكل فراشة على الخد والأنف" طفح جلدى"، تساقط الشعر، الحساسية للشمس أو الأضواء الأخرى، النوبات، تقرحات الفم أو الأنف، أصابع اليدين أو القدمين الشاحبة أو الأرجوانية عندما تكون باردًا أو مرهقًا.

مضاعفات الذئبة



يشعر الكثير من الأشخاص المصابين بمرض الذئبة النشطة بالمرض بشكل عام يعانون من الحمى ونقص الوزن والتعب عندما يهاجم جهاز المناعة جهازًا معينًا أو جزءًا من الجسم ، يمكن أن يعاني أيضًا من مشاكل أكثر تحديدًا، يمكن أن يؤثر مرض الذئبة على أجزاء الجسم هذه:

بشرة : مشاكل الجلد شائعة مع مرض الذئبة.وكذلك تساقط الشعر وتقرحات الفم، إذا كان لديك نوع يسمى الذئبة القرصية ، فسوف يصاب الشخص بطفح جلدي دائري كبير وحمراء قد يندب تهيج أشعة الشمس عادة الطفح الجلدي، غالبًا ما يكون الطفح الجلدي الذئبي الشائع المسمى الذئبة الحمامية الجلدية تحت الحاد أسوأ بعد الخروج في الشمس.

قد يكون لدي المريض على ذراعيه وساقيه وجذعه شكل نادر ولكنه خطير من طفح الذئبة الجلدي يسمى طفح الذئبة المنتفخ يسبب ظهور بثور كبيرة.

المفاصل: التهاب المفاصل شائع جدًا لدى الأشخاص المصابين بمرض الذئبة يمكن أن يسبب الألم ، مع أو بدون تورم، قد يسوء التيبس والألم في الصباح. قد يكون التهاب المفاصل مشكلة لبضعة أيام أو أسابيع فقط ، أو قد يكون دائمًا. عادة لا تكون شديدة.

الكلى: يعاني ما يصل إلى نصف الأشخاص المصابين بمرض الذئبة من مشاكل في الكلى، يمكن أن تكون خطيرة، تزداد احتمالية حدوث هذه المشكلات عندما يكون لديك أيضًا أعراض مرض الذئبة الأخرى ، مثل التعب والتهاب المفاصل والطفح الجلدي والحمى وفقدان الوزن ولكن يمكن أن تحدث أيضًا عندما لا يكون لديك أي أعراض أخرى.

دم: قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الذئبة من انخفاض خطير في عدد خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية وهى الجزيئات التي تساعد على تجلط الدم.