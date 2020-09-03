تعافى وخروج 303 حالات كورونا من مستشفى حميات قنا

قنا- فريق المحافظات

قامت لجنة مختصة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل تحت إشراف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بتفقد مستشفى الحميات بمدينة قنا لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية .

وتفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، ومراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى .

جدير بالذكر أنه تم تعافى وخروج 303 حالات مصابة بفيروس كورونا من مستشفى الحميات بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .