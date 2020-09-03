تصدير زيت خام وغازات طبيعية ومسالة ومنتجات بتروليةبـ 4.6 مليار دولار 2019

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن قيمة ما تم تصديره من الزيت الخام والغازات الطبيعية والمسالة والمنتجات بترولية للهيئة العامة للبترول خلال عام 2019، بلغت حوالي 4.6 مليار دولار.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قيمة ما تم تصديره من منتجات بترولية خلال عام 2019 بلغت حوالي 1.9مليار دولار، فيما بلغت قيمة ما تم تصديره من زيت خام وغازات طبيعية ومسالة بلغت حوالي 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

يذكر أن الفترة من يوليه 2014/ إلى يونيه 2020، شهدت تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى، على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة حيث ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه كما حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 كما نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.