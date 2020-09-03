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تسجيل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:24 م
تسجيل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات، وأعلنت "الصحة الفلسطينية"، عن تسجيل 5 حالات وفاة و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 612 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية  بعد إجراء 5076 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاما)، ومواطنة (75 عاماً)، ومواطن (70 عاماً) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام اه   والبيرة، ومواطنة (76 عاما) من العيزرية لمحافظة القدس. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى، وذلك وفق وسائل إعلام فلسطينية.

 

 


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