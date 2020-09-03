ترامب يهاجم حاكم نيويورك: 11 ألف ماتوا فى دور التمريض بسبب عدم كفاءته

كتب محمد تهامى زكى

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجوما حادا على أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، بسبب ارتفاع نسب الوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا حتى وصلت إلى نحو 11 ألف متوفى، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم كفاءته.

وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: "حاكم نيويورك أندرو كومو ، لديه أسوأ سجل للوفيات بسبب فيروس كورونا، 11 ألف شخص ماتوا بمفردهم فى دور التمريض والمستشفيات بسبب عدم كفاءته".



ترامب

من ناحية أخرى، حث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الناخبين على التصويت مرتين مرة بالبريد وأخرى بشكل شخصى وذلك لاختبار الحماية المخططة لمنع التصويت المزدوج، وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته لولاية نورث كارولينا أمس الأربعاء، وهى إحدى الولايات الرئيسية فى الانتخابات، وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب الذى قال إن انتخابات 2020 ستشهد تزويرا وتلاعبا ضده .