ترامب يحث الناخبين على التصويت مرتين فى انتخابات الرئاسة لاختبار النظام

كتبت ريم عبد الحميد

حث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الناخبين على التصويت مرتين مرة بالبريد وأخرى بشكل شخصى وذلك لاختبار الحماية المخططة لمنع التصويت المزدوج، وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته لولاية نورث كارولينا أمس الأربعاء، وهى إحدى الولايات الرئيسة فى الانتخابات، وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب الذى قال إن انتخابات 2020 ستشهد تزويرا وتلاعبا ضده، سئل عما إذا كان لديه ثقة فى التصويت بالبريد.

ورد ترامب قائلا: دعوهم يرسلوه ودعوهم يذهبوا للتصويت، ولو كان النظام جيدا كما يقولون، فمن الواضع أنهم لن يستطيعوا التصويت. ولو أنه به مشكلة، فإنهم سيستطيعون التصويت.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست أن تعمد التصويت مرتين غير قانونى، وفى العديد من الولايات ومنها نورث كارولينا يعتبر جريمة.

وأثناء وصوله إلى مدينة وليمنجتون، أدلى ترامب بتصريحات مشابهة لأنصاره، وحثهم على إرسال بطاقات اقتراع ثم الذهاب والتصويت.

وقال ترامب: أرسلوها مبكرا ثم أذهبوا للتصويت.. لا تسمحوا لهم بأخذ أصواتكم بعيدا، فهؤلاء الناس يلعبون سياسات قذرة..فلو أن لديك صوتا غيابيا، قم بإرساله، وسأراجعه واتتبعه، واذهبوا للتصويت".

وسبق أن أصر ترامب مرارا على أن التصويت بالبريد الذى تم توسيع استخدامه فى العديد من الولايات فى ظل المخاوف المتعلقة بجائحة كورورنا، سيسفر عن فساد وخطأ فى عد الأصوات، وأنه سيجعل من المستحيل معرفة من فاز فى انتخابات نوفمبر.

وردا على طلب للتعليق على تصريحات ترامب خلال مقابلة مع "سى إن إن"، قال وزير العدل الأمريكى ويليام بار إنه لا يعرف قوانين الانتخابات فى كل ولاية. ثم كرر نفس خطاب ترامب وزعم أن الاستخدام الواسع للتصويت بالبريد معرض جدا للتزوير وأنه خطيرا، محذرا أن الناس تلعب بالنار.