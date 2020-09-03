ترامب مهددا المحتجين فى بورتلاند: لا يفهم المجرمون إلا القوة

كتب محمد سعودي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحتجين في مدينة بورتلاند بالمجرمين، حيث كتب عبر حسابه الرسمي عبر تويتر مساء الأربعاء: "تعرض العمدة ويلر للمضايقات خارج منزله في بورتلاند من قبل ما يسمى بـ "المحتجين الودودين". يعامله الفوضويون والمحرضون واللصوص بطريقة مروعة، رغم أنه لطيف للغاية ومحترم لهم. لا يفهم المجرمون إلا القوة".



ترامب عبر تويتر

يأتي ذلك بعدما تظاهر مئات المتظاهرين في وقت سابق خارج مقر إقامة تيد ويلر عمدة بورتلاند الأمريكية، مطالبين ويلر بالاستقالة، فيما قررت شرطة ولاية أوريجون تنفيذ دوريات خلال الاحتجاجات الليلية في المدينة بمساعدة من شرطة المناطق المجاورة، مع اقتراب مدينة بورتلاند الأمريكية من 100 ليلة متتالية من مظاهرات "بلاك لايفز ماتر" أو (حياة السود مهمة)، في محاولة للحد من أعمال التخريب والعنف بعد إطلاق النار القاتل على أحد مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمينيين.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتيد ويلر عمدة مدينة بورتلاند من استمرار الفوضى في المدينة، ووجه ترامب رسالة تحذير له على حسابه بموقع "تويتر" يطالبه فيه بفرض الأمن وألا تدخل لحماية المواطنين، قائلا: "بورتلاند في حالة من الفوضى، وقد كانت كذلك لسنوات عديدة. إذا لم تنظف نكتة العمدة هذه ، فسندخل ونفعل ذلك من أجلهم"، في إشارة لدخول الحرس الوطني وفرض الأمن.