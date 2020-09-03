تحرير 1433 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

فريق المحافظات_ الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الإنضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور والمقدم عادل الجزار، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1433 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 315مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "، و58 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه، و69مخالفة انتظار خاطئ، وحجز15 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات، و231 مخالفة سحب رخص قيادة، وتسييرو35 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير30 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و 22 مخالفة بيئة، وتحرير 33 مخالفة خط السير، و33 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و87 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 87 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة وتحرير 78 مخالفة تجاوز سرعة "ردار".

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 90مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و58 مخالفة مواقف عشوائية و37 مخالفة طمس لوحات معدنية و33 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و67 مخالفة عدم ارتداء الكمامة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لإتخاذ اللازم نحوهم.