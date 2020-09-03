اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عامل قتل صديقه بسبب مشادة كلامية بينهما فى المنوفية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:02 م
تجديد حبس عامل قتل صديقه بسبب مشادة كلامية بينهما فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عامل تجرد من مشاعر الانسانية وذلك عندما قام بقتل شاب طعنا بآلة حادة فى المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيحة مشادة كلامية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى "إ.ع" على يد عامل يدعى "إ.ا" فى المنطقة الرابعة بمدينة السادات .

 وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة المقدم أحمد خلف رئيس مباحث السادات لمعرفة أسباب الواقعة وإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود،وتبين من خلال التحريات قيام المجنى عليه بالإعتداء اولا على المتهم فقام المتهم بالرد عليه بقتله، أثناء مشاجرة بينهم .

وتمكنت مباحث السادات من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز السادات

قتل شاب

حبس عامل

اخبار الحوادث

وكيل نيابة مركز السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 55 لفافة هيروين فى المنوفية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:46 ص

حبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى لطلب فدية من أسرتها بالشرقية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:47 ص

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تسلق أو دخول مواقع أثرية بدون تصريح

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:00 ص

حبس عامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما فى مدينة نصر 4 أيام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:15 م

حبس صلاح دياب 15يوما لاستيلائه على أراضى الدولة وتهربه من دفع 11 مليار جنيه مستحقات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:36 م

حبس عاطل ومالك محل لاتهامهما بسرقة 7 شقق سكنية فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة