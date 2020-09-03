تجديد حبس عامل قتل صديقه بسبب مشادة كلامية بينهما فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر عبد المنعم حشيش وكيل نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عامل تجرد من مشاعر الانسانية وذلك عندما قام بقتل شاب طعنا بآلة حادة فى المنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيحة مشادة كلامية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب يدعى "إ.ع" على يد عامل يدعى "إ.ا" فى المنطقة الرابعة بمدينة السادات .

وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة المقدم أحمد خلف رئيس مباحث السادات لمعرفة أسباب الواقعة وإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال الشهود،وتبين من خلال التحريات قيام المجنى عليه بالإعتداء اولا على المتهم فقام المتهم بالرد عليه بقتله، أثناء مشاجرة بينهم .

وتمكنت مباحث السادات من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .