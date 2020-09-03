اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل لضبط 1000 قرص مخدر بحوزته قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:25 م
تجديد حبس عاطل لضبط 1000 قرص مخدر بحوزته قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية اقراص مخدره
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، 15 يوما ذمة التحقيقات، وتمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مباحث تلا من ضبط عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم محمد النحاس رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، والرائد محمد التحيوى وكيل مكتب مكافحة المخدرات بالتعاون مع مركز شرطة تلا من القبض على "م، ش، ع، م" 40 عاما، عاطل، ومقيم بمركز تلا، وبحوزته 1000 قرص مخدر، ومبلغ مالى، ومطواة ومقص حديدى.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وحوزته المضبوطات قصد الاتجار وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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