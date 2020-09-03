تجديد حبس سيدة ونجليها و3 آخرين 15 يوما فى اتهامهم بمقتل زوجها بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت محكمة جنح البرلس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تجديد حبس 6 متهمين بقتل مزارع يقيم بمركز البرلس، بينهم زوجته، وابنها، وشقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والمقدم أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس، بورود بلاغ من أحد المزارعين، يقيم بقرية الصمودي، بالعثور على جاره "الشحات.ع"، وشهرته سعود، 47 سنة، جثة هامدة بجوار سيارته عند مصرف قرية الحماد.

انتقل العقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم أحمد العماوي، وكيل الفرع، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، ومعاونيه النقباء محمد الشرقاوي، وحسام جنيدي، وشريف سكين، وابانوب عاطف، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود آثار كدمات بوجه ورأس المتوفي.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم رئيس ووكيل فرع البحث الجنائي بالحامول، ورئيس مباحث مركز شرطة البرلس ومعاونيه.

وكشفت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة نجل المجني عليه "حميدة.ا"، 19 سنة ، طالب، بالاتفاق مع شقيقته "مريم"، 23 سنة، ربة منزل، و بتحريض من الأم "شيماء.ع.ش"، 40 سنة ، ربة منزل.

وتبين أن الابن المتهم استعان بثلاثة من أصدقائه "محمود.ح"، 19 سنة ، وشقيقه "محمد"، 23 سنة، وصديقهم "طارق.ز.ق"، 31 سنة ، لخلافات أسرية بين المجني عليه، وزوجته وأبنائه، واشتد الخلاف إلى حد اتفاق الابن مع شقيقته على التخلص من والدهما بعد موافقة الأم، وتحريضها على ذلك، ما أدى إلى استعانة الابن بصديقه أحد المتهمين الثلاثة، للتخلص من والده، والذي استعان بدوره بشقيقه وصديق لهما مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، توزع عليهم.

وبدأت أحداث واقعة القتل عندما دخل الابن إلى شقة يسكن فيها والده بمفرده في نفس المنزل، ومعه المتهمين الآخرين، وهجموا عليه أثناء نومه، وخنقوه بسير، واعتدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلوه ملفوفًا في سجادة من الشقة، وألقوا جثته بجوار سيارة يملكها عند مصرف قرية الحماد، وألقوا السجادة في المصرف.

ألقي القبض على المتهمين، و بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وفق ما أسفرت عنه التحريات، تحرر المحضر رقم 3668 لسنة 2020 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الستة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهم 15 يومًا.