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تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:45 م
تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي ، للجلسة الخامسة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 559 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 627.350 مليار جنيه. 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة.
 
 

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