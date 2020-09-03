تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..و"دبى" تربح 1.6 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.02% رابحاً 23.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم إلى 316.37 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.11% رابحاً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4552.199 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.299 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.85% رابحاً 11.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.20 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء هبط مؤشر السوق الأول، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.4% رابحاً 31.65 نقطة ليغلق عند مستوى 8045.09 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.61% خاسراً 22.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3746.190 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحاً 23.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.70 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم إلى 316.37 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 428.1 مليون سهم محققة ما قيمته 311.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5463 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.16%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.78%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 3.59%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.8 مليون ورقة بقيمة 52.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.91%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4552.199 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 678.299 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 396.9 مليون سهم، بقيمة 114.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1837 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.27%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.10%، 0.03%، على التوالي.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 14.29%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 11.86%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 6.27%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.55%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 100.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5865.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% رابحاً 32.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4260.11 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحاً 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4257.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 227.3 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9582 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.88%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%.

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 38.43%، يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم شركة صكوك القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.81% يليه سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.68%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 5%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 11.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 959.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 39.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية-بتلكو بنسبة 4.46%، عقارات السيف بنسبة 1.74%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.98%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.23% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.11%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، كما ارتفع أسهم شركتي الإثمار القابضة، مجمع البحرين للأسواق الحرة، بنسبة 14.29%، 1.79%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.59% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية بنسبة 1.18%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.61% خاسراً 22.90 نقطة ليغلق عند مستوى 3746.190 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 7.7 مليون سهم بقيمة 980.4 ألف ريال عبر تنفيذ 565 صفقة لعدد 37 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 3 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.90%، ثم سهم " الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.90%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.76%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.13%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.06%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.29%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 196.3 ألف ريال عماني.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 31.65 نقطة ليغلق عند مستوى 8045.09 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% رابحاً 101.81 نقطة ليغلق عند مستوى 9512.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 564.1 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.62%، ثم قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.20%، 0.08% على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وقفز 105 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.88%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.87%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 6.64%، فيما تراجع 72 سهماً على رأسها سهم "ساب" بنسبة 3.17%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 2.62%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "ساب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.