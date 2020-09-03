بيطرى المنيا : تحرير 11 مخالفة وضبط 214 كجم لحوم بـ 4 مراكز

المنيا - حسن عبد الغفار

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، 214 كجم لحوم بلدية ، وذلك قبل بيعها وتداولها بالأسواق، من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم على مستوى مراكز المحافظة ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، باستمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.

من جانبه أوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، ان الحملات شملت المرور على مراكز (مغاغه – ديرمواس – المنيا – العدوة)، حيث تم تحرير 11 مخالفة تم من خلالها، ضبط 214 كجم لحوم منها 59 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 155 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.