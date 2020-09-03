بورصة دبى تقود مكاسب الخليج

قادت بورصة دبي المكاسب بين أسواق الخليج اليوم الخميس، إذ شهدت أسهم الشركات العقارية موجة ارتفاع.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.4 بالمئة، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي 2.3 بالمئة بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمئة.

وأمس الأربعاء، قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها ستسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، في خطوة جديدة صوب فتح سوق المملكة للمستثمرين من الخارج.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 3.1 بالمئة بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة وزيادة سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة.

وتسعى دبي لجذب متقاعدين أجانب أثرياء إذ يعاني اقتصاد الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تحت وطأة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وهو ما دفع الكثير من المغتربين للرحيل.

وقد يعزز القانون الجديد سوق العقارات في دبي التي تعاني من تخمة المعروض منذ أعوام.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول 0.4 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. صعد المؤشر ‭0.4 ‬بالمئة إلى 8045 نقطة.

أبوظبي.. أضاف المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4552 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة ليسجل 2283 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1410 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.6 بالمئة مسجلا 3746 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5865 نقطة.