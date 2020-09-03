وذكرت السلطات - في بيان، نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 4 ألاف و209 حالات.. مشيرة إلى تسجيل 145 حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 11 ألفا و760 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 648 حالة وفاه، بينما يتلقى 6758 مريضاً بالفيروس العلاج بالمستشفيات، منهم 63 حالة في وحدات العناية المركزة.