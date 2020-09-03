بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والهيئة العامة لتعليم الكبار داخل المحافظة

بنى سويف – هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته رقم 187، على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وذلك لمحو الأمية داخل المحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس .

وأكد رئيس الجامعة أن قضية الأمية تعد أحد أهم القضايا التى تعوق عملية التنمية فى مصر ، لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد على الشباب للقضاء عليها ، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلالهم لمحو الأمية فى القرى والأحياء ومراكز المحافظة ، تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين فى المشروع وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للإعلان عن آليات فتح فصول محو الأمية ومتابعة المتخرجين من الفصول ومساعدتهم فى الالتحاق بالتعليم النظامى ، مضيفا أن الجامعة سوف تمنح المشاركين فى هذا المشروع بعض الحوافز طبقا للإمكانات المتاحة .

كما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، عن اطلاق كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة مبادرة للتشجير استعدادا للعام الدراسى الجديد ، بالتعاون مع إدارة شئون ذوى الإعاقة بالمحافظة ، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187 .

وأكد رئيس الجامعة ، على أهمية المبادرة فى تشجيع أفراد المجتمع الجامعى على الاهتمام بثقافة التشجير، والتى تعد أحد السلوكيات المهمة التى تحمل مردود بيئى وجمالى للمجتمع، كما تقدم بعداً اقتصادياً بزراعة النباتات والأشجار المثمرة، بالإضافة الى اسهامها فى زيادة المساحة الخضراء ونشر روح العمل الجماعى ، والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.