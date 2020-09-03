اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والهيئة العامة لتعليم الكبار داخل المحافظة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:52 ص
بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والهيئة العامة لتعليم الكبار داخل المحافظة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف – هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته رقم 187، على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وذلك لمحو الأمية داخل المحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس .

وأكد رئيس الجامعة أن قضية الأمية تعد أحد أهم القضايا التى تعوق عملية التنمية فى مصر ، لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد على الشباب للقضاء عليها ، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلالهم لمحو الأمية فى القرى والأحياء ومراكز المحافظة ، تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين فى المشروع وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للإعلان عن آليات فتح فصول محو الأمية ومتابعة المتخرجين من الفصول ومساعدتهم فى الالتحاق بالتعليم النظامى  ، مضيفا  أن الجامعة سوف تمنح المشاركين فى هذا المشروع بعض الحوافز طبقا للإمكانات المتاحة .

كما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، عن اطلاق كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة مبادرة للتشجير استعدادا للعام الدراسى الجديد ، بالتعاون مع إدارة شئون ذوى الإعاقة بالمحافظة ، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187 .

 وأكد رئيس الجامعة ، على أهمية المبادرة فى تشجيع أفراد المجتمع الجامعى على الاهتمام بثقافة التشجير، والتى تعد أحد السلوكيات المهمة التى تحمل مردود بيئى وجمالى للمجتمع، كما تقدم بعداً اقتصادياً بزراعة النباتات والأشجار المثمرة، بالإضافة الى اسهامها فى زيادة المساحة الخضراء ونشر روح العمل الجماعى ، والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.

 


جامعة بنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف

مبادرة التشجير

كلية العلوم

بروتوكول تعاون

محو الامية

الهيئة العامة لتعليم الكبار

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنى سويف: 1060 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 04:41 م

جامعة بنى سويف تحتل المرتبة الرابعة فى تصنيف التايمز البريطانى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:55 م

جامعة بنى سويف : مقر دائم للمجمع الصناعى المتكامل لإصدار الوثائق

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:30 م

رئيس جامعة بنى سويف : 600 جنيه مكافأة للعاملين لمجهوداتهم فى أعمال الامتحانات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:44 م

رئيس جامعة بنى سويف يكشف عن تعيين خريجى كلية علوم الإعاقة بمركز تأهيل الأطفال

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:02 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة