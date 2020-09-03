باحثون يابانيون يحددون علاجا فعالا فى حالات فيروس كورونا الحادة

كتبت إيناس البنا

حدد باحثون يابانيون علاجًا فعالًا للإفراط فى تنشيط الاستجابة الالتهابية المميتة التى لوحظت فى العديد من مرضى كورونا COVID-19 الحاد.

وعلى الرغم من استمرار جائحة COVID-19 بالعالم لأشهر حتى الآن، إلا أنه لحسن الحظ قد يكون هناك لقاح قريبًا فى السوق مع وجود العديد من المرشحين المتفائلين بالفعل في المراحل النهائية من التجارب.

وفى الوقت الذى تتسابق فيه البلدان في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح لفيروس COVID-19، حدد باحثون يابانيون من جامعة أوساكا في اليابان وفقا لتقرير موقع " healthsite"، علاجًا فعالًا للتفعيل المفرط القاتل للاستجابة الالتهابية التي لوحظت في العديد من مرضى COVID-19 الحاد.

ففي دراسة نُشرت في مجلة PNAS ، يعمل الباحثون على فهم كيف يتسبب الفيروس في عدد لا يحصى من الأعراض التي يبدو أنها تستمر لفترة طويلة بعد الإصابة الفيروسية النشطة.



علاج جديد من اليابان

لا يوجد علاج مناعي مستهدف حتى الآن للمرضى السيتوكينات هي مجموعة من البروتينات الصغيرة التي يمكن أن تعزز أو تمنع استجابة الجسم المناعية للعدوى والصدمات والأمراض مثل السرطان، ويتمثل أحد أدوارهم الرئيسية في تحفيز الالتهاب ، مما يؤدي إلى بدء عملية الشفاء.

وقال الفريق إن المشكلة هي أن التحفيز المفرط للاستجابة الالتهابية له مجموعة من المضاعفات الضارة ، تتراوح من الربو إلى أمراض المناعة الذاتية الشديدة.

وتظهر إحدى هذه المضاعفات، والتى تسمى متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS)، في المرضى الذين يعانون من استجابة مناعية مفرطة للعدوى الميكروبية أو الصدمات ويمكن أن تؤدي إلى فشل أعضاء متعددة وحتى الموت، ويقول الباحثون أنه على الرغم من معرفة السيتوكينات المتضمنة، لا يوجد حتى الآن علاج مناعي محدد لـ CRS والعلاج يقتصر على الرعاية الداعمة.

واللافت للنظر أن المرضى من المجموعات الثلاث لديهم مستويات مرتفعة من السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، والذي يسبب جلطات دموية صغيرة في الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرئتين.

والأهم من ذلك، ترتبط زيادة مستويات PAI-1 بحالات الالتهاب الرئوى الأكثر شدة، وهو سبب شائع للوفاة بين مرضى COVID-19. نظرًا لأن IL-6 كان مرتبطًا بشكل إيجابي بمستويات السيتوكينات الأخرى و PAI-1 ، فقد خلص الباحثون إلى أن إشارات IL-6 ضرورية لتطوير CRS بعد العدوى أو الصدمة ، وقد تلعب دورًا في التسبب في هذا المرض.

وكشف فحص ملامح السيتوكين في مرضى COVID-19 الحاد عن زيادة فى IL-6 في وقت مبكر من عملية المرض، ما تسبب فى إطلاق PAI-1 من الأوعية الدموية، ومن المثير للاهتمام أن مستويات PAI-1 كانت أعلى بشكل ملحوظ لدى المرضى الذين عانوا من إعاقة تنفسية شديدة.

والأهم من ذلك أنه عندما عولج المرضى الذين يعانون من مضاعفات شديدة بدواء قائم على الأجسام المضادة أحادية النسيلة يسمى Actemra ، والذى يمنع إشارات IL-6 ، انخفضت مستويات PAI-1 بسرعة وتم تخفيف أعراض المرض الشديدة.