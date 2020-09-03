بابا الفاتيكان يدعو لتخصيص يوم عالمى للصوم والصلاة من أجل لبنان

كتبت فاطمة شوقى

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، لعيش يومى عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، غدا الجمعة، وقال "أنوى إرسال ممثلى لى إلى لبنان"، فى إشارة منه إلى ارسال وزيرة الخارجية نيابة عنه، مضيفا "ستذهب للتعبير عن تقاربى وتضامنى، ونصلى صلاتنا من أجل كل لبنان ومن أجل بيروت".

ونقل موقع "الفاتيكان نيوز" قول البابا "نحن أيضا قريبون من الالتزام الملموس للأعمال الخيرية، كما هو الحال فى المناسبات الآخرى، كما أدعو الإخوة والاخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الآخرى للانضمام إلى هذه المبادرة التى يرونها الأنسب".

في لفتة إنسانية ورسالة تضامن من بابا الفاتيكان، قام بتقبيل علم لبنان للتعبير عن تضامنه مع الشعب اللبناني وذلك في اليوم الأول بعد مائة سنة من عمر لبنان الكبير، وطلب البابا فرنسيس من المرسل اللبناني جورج بريدي الانضمام إليه حاملاً العلم اللبناني لرفع الصلاة في ساحة القديس بطرس على نية لبنان، وبعدما قبّل البابا العلم: قال إن لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه.

وشهدت العاصمة بيروت انفجارا مروعا في مرفأ بيروت، أودى بحياة ما لايقل عن 180 شخصا وإصابة أكثر من 7 آلاف، ما أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب وتكليف السفير مصطفى أديب، الذي حاز على توافق الكثير من القوى السياسية اللبنانية.