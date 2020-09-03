اليوم.. إعلان نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية و1983 مادة استحقت الزيادة

كتب لؤى على

كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، عن اعتماد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، والتي ستعلن اليوم على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث بلغ عدد الطعون حتى تاريخه 35 ألف و909 طعن، كما بلغت عدد الطعون التي وصلت الإدارات 29 ألف و830 ، ما تم تصحيحه 12ألف و 229 .

وأضاف في تصريحات لليوم السابع ، أن عدد المواد التي أستحقت الزيادة بلغت 1983 ، والتي بقيت كما هي 10 آلاف و 246، لافتا إلى أن تلك الزيادة هي الأقل منذ أعوام نظرا لدقة التصحيح والنظام الجديد الذى وفر جو من الهدوء للمصححين خلال عملية التصحيح ، مشيرا إلى أن أكثر المواد طعنا هي الكيمياء و اللغة الإنجليزية و الأحياء والفيزياء، بينما أقل المواد طعنا التفاضل والتكامل "نظام قديم"، والإنشاء والجغرافيا.

وكان قد بدأت التظلمات يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه في 198 مركز وادارة على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات الأكثر طعونا ، يليها محافظة الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ، والغربية ، القاهرة ، الجيزة ، قنا ، سوهاج ، المنوفية ، دمياط ، القليوبية ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، الفيوم ، الأقصر ، الإسماعيلية ، الإسكندرية ، اسوان ، شمال سيناء ، السويس ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد