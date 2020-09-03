اليابان تسجل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو (أ ش أ)

سجلت اليابان 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ثالث أدنى حصيلة يومية خلال شهر بعد الزيادة الأخيرة في معدلات انتشار العدوى، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس، وذكرت لجنة حكومية معنية بمكافحة الفيروس في نفس اليوم أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت عودة تفشي الفيروس منذ رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي قد انتهت من عدمه، مستشهدة بالارتفاع المستمر الذي شهدته بعض المناطق مثل محافظتي أوساكا وفوكوكا، وجاءت حصيلة اليوم المقدرة بـ594 أقل من يوم الثلاثاء الماضي، حيث سجلت السلطات الصحية 633 حالة، لتسجل أحدث الإحصائيات تراجعا ملحوظا عن أعلى مستوى أعلنته البلاد أوائل أغسطس الماضي والذي بلغ آنذاك حوالي 1600 حالة.

وترفع الإحصائيات الأخيرة العدد التراكمي للحالات على مستوى البلاد إلى 70368 حالة - بما في ذلك حوالي 700 حالة من سفينة /دايموند برنسيس/ السياحية التي عزلتها اليابان في يوكوهاما فبراير الماضي، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 1340 شخصا بعد تسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال تاكاجي واكيتا رئيس اللجنة والمدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية: "لم نحدد بعد ما إذا كان الارتفاع في عدد حالات الإصابة قد توقف أم لا".

وسجلت العاصمة طوكيو 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي التراكمي في العاصمة إلى 21 ألفا و128 حالة، وهو أعلى رقم بين المقاطعات الـ47 في اليابان.



وسجلت طوكيو رقماً قياسياً شهرياً بلغ 8126 حالة جديدة خلال أغسطس الماضي، مع حصيلة قياسية يومية قدرها 472 حالة في الأول من أغسطس الماضي، ولكن على الرغم من أن العاصمة تشهد حالات إصابة يومية بأرقام ثلاثية في كل يوم من شهر أغسطس، إلا أن الإصابات بدأت في الانخفاض عن النصف الأخير من الشهر الماضي.



وتبقى العاصمة على إعلان أقصى حالة تأهب من مستوياتها الأربعة، ما يعني أن "العدوى لا تزال تنتشر".

ومددت حكومة العاصمة اليابانية طلبًا حتى 15 سبتمبر الجاري لإغلاق المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية بطوكيو بحلول الساعة 10 مساءً في ضوء انتشار العديد من الحالات هناك.

