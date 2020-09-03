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اليابان تؤكد دعم عملية السلام فى السودان

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:22 م
اليابان تؤكد دعم عملية السلام فى السودان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد سفير اليابان الجديد لدى السودان هاتورى تاكاشي، دعم بلاده لعملية السلام الجارية فى السودان، مرحبا بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).

واستقبلت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، السفير هاتورى تاكاشي، وثمنت الدور الذى ظلت تلعبه اليابان فى السودان.

ونوهت بالبرامج التى تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) فى السودان، والدعم السياسى الذى تقدمه فى المحافل الدولية.

من جانبه عبَّر السفير اليابانى عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإقتصادى والصناعى والإستثمارى بين بلاده والسودان، مؤكدا سعيه لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص فى البلدين ودعم كل ما من شأنه تحسين بيئة الاستثمار، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التى يذخر بها السودان.

 


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