ووجه الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها خطابا ، كشفت عنه مصادر أمريكية اليوم الخميس، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الدوائية الأمريكية لتوزيع مئات الملايين من جرعات اللقاح على الإدارات الصحية في أنحاء الولايات المختلفة في فصل الخريف المقبل.



ووصف ريدفيلد هذه الجهود بأنها ضخمة وطلب من حكام الولايات المساعدة في تيسير عمل الشركة الدوائية فيما يخص عمليات التوزيع واحتياجات التشغيل بكامل طاقاتها.



ويأتي هذا في إطار تسارع السباق نحو توفير اللقاح للتخفيف من آثار جائحة كورونا والتي أودت بحياة أكثر من 185 ألف أمريكي.



وأشارت المصادر إلى أن إخطار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للولايات بشأن اللقاح جاء في نفس اليوم الذي أبلغ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه في خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري قبل أيام أن لقاحا قد يصل قبل نهاية العام.



ولفتت إلى أن الموعد المحتمل لتوزيع اللقاح ، وهو الأول من نوفمبر ، يعد سابقا بيومين على موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل بما قد يعزز من أداء ترامب الانتخابي في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن.