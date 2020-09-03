النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح شقيقتين بقنا وتكلف الإنقاذ النهرى بالبحث عن السلاح

كتبـ إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل وذبح فتاتَيْن بمركز قوص بمحافظة قنا، 4 أيام احتياطيًّا بعد إقراره بارتكاب الجريمة، وكلفت "إدارة الإنقاذ النهري" للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا ظهيرة يوم 27 أغسطس الماضي بالعثور على جثمانَي فتاتين -إحداهما تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا والثانية اثنى عشر عامًا- منحورتين بمسكنهما بجزيرة مطيرة مركز قوص بمحافظة قنا.

وانتقلت النيابة العامة وناظرتهما وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليهما، كما انتدبت «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث لفحصها.

وسألت النيابة العامة، خال المجني عليهما فشهد بغياب والدهما عنهما لعمله بمحافظة أسوان، وبعثوره عليهما مذبوحتين حال استطلاعه أمرهما للاطمئنان عليهما.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد شخص المتهم مرتكب الواقعة، فأمرت "النيابة العامة" بضبطه لاستجوابه، والذي أقر في تحقيقات «النيابة العامة» بارتكابه الجريمة انتقامًا من المجني عليها الكبرى بعد علمه بارتباطها بآخر غيره إثر علاقة عاطفية كانت تربطهما منذ فترة، فضلًا عن طعنها في شقيقاته وتحدثها بذلك مع مَن ارتبطت به، فقتلها بسكين من مسكنها، ثم قتل شقيقتها بعدما رأته يرتكب جريمته حتى لا يفتضح أمره.

وحاكى المتهم كيفية ارتكابه الجريمة بمسرح الحادث خلال معاينة تصويرية أجرتها «النيابة العامة»، حيث كلفت النيابة العامة، إدارة الإنقاذ النهري بالبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات.