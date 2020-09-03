وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغ 203 حالات يليها النمسا السفلى 60 حالة وتيرول 56 حالة وستيريا 30 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في ولاية بورجنلاند، حيث سجلت إصابة واحدة .
 