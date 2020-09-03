فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، وذلك في أسوأ حصيلة يومية منذ أبريل الماضى، وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 28 ألفا و372 حالة، وتعافى منها 24 ألفا و171 حالة، بينما توفى 735 حالة.. موضحا أنه يتواجد في المستشفيات 161 حالة منهم 29 حالة في العناية المركزة.